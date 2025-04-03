Устроившего резню в подъезде из-за счетчика красноярца отправили на строгий режим

Напомним, все случилось утром 26 августа 2024 года в подъезде одного из домов по улице Щорса. 69-летний мужчина вышел на лестничную площадку, чтобы снять показания счетчика, его заметил 66-летний сосед и обвинил в том, что тот сматывает показатели. Ссора закончилась тем, что агрессор ударил оппонента ножом не менее 13 раз. Услышав крики, в подъезд вышла 63-летняя супруга потерпевшего. Она встала между мужчинами, и налетчик ударил ее ножом не менее 4 раз. Женщина выжила, а ее муж скончался от полученных травм на месте.