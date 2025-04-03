Устроившего резню в подъезде из-за счетчика красноярца отправили на строгий режим

Напомним, все случилось утром 26 августа 2024 года в подъезде одного из домов по улице Щорса. 69-летний мужчина вышел на лестничную площадку, чтобы снять показания счетчика, его заметил 66-летний сосед и обвинил в том, что тот сматывает показатели. Ссора закончилась тем, что агрессор ударил оппонента ножом не менее 13 раз. Услышав крики, в подъезд вышла 63-летняя супруга потерпевшего. Она встала между мужчинами, и налетчик ударил ее ножом не менее 4 раз. Женщина выжила, а ее муж скончался от полученных травм на месте.
Кроме того, злоумышленник пытался запугать окровавленным ножом очевидца, которого увидел через открытую дверь потерпевших. Затем он скрылся, но вечером того же дня сам сдался полиции.
В соответствии со статьями 105 и 119 УК РФ суд назначил красноярцу 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.