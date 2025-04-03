Работу дрифт-площадки на острове Конный в Иркутске ограничили

Рабочее совещание по вопросу расположения дрифт-площадки на острове Конный в Иркутске состоялось при участии главы Октябрьского округа Георгия Комарова, представителей КУМИ и депутатов думы города. В качестве одного из оперативных решений стало ограничение допуска дрифтеров на площадку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) депутата по избирательному округу № 17 Михаила Лунева.
В прошлом году в полицию поступило 219 жалоб на работу дрифт-площадки. Были проведены профилактические беседы и составлены протоколы об административном правонарушении. Решение вопроса взял на себя гендиректор ООО «Парк технических видов спорта о. Конный» Михаил Кудрявцев.
«Проблема действительно назрела — шум от моторов, визг шин, и всё это в вечернее время, да еще и на несанкционированной площадке — мешают не только местным жителям. Отголоски экстремального вождения долетают и до Академгородка на другом берегу Ангары», — сообщает Михаил Лунев.
Напомним, что ранее любителей дрифта предложили «переселить» из Иркутска за город. Такое мнение высказали в ходе обсуждения будущего действующей площадки на острове Конном в думе города. Вице-мэр Иркутска Сергей Кладов сообщил, что запрет дрифт-площадки вызовет миграцию не совсем законопослушных граждан на улицы города, особенно в ночное время.