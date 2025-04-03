Работу дрифт-площадки на острове Конный в Иркутске ограничили

«Проблема действительно назрела — шум от моторов, визг шин, и всё это в вечернее время, да еще и на несанкционированной площадке — мешают не только местным жителям. Отголоски экстремального вождения долетают и до Академгородка на другом берегу Ангары», — сообщает Михаил Лунев.