Юрист перечислила тех, кто получит повышенную зарплату в мае

За работу в майские праздники россияне получат повышенную зарплату.
Российские работники, выходящие на работу в майские праздники, могут рассчитывать на повышенную оплату труда. Об этом сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов и почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.
В 2025 году майские праздники продлятся восемь дней: с первого по четвертое мая в честь Праздника Весны и Труда, и с восьмого по одиннадцатое мая по случаю Дня Победы. Во время этих дней работники, занятые в непрерывно действующих организациях и работающие по сменному графику, будут получать заработную плату в повышенном размере, если в эти дни у них запланированы смены.
«Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше», — указала эксперт в интервью агентству «Прайм».
Кроме того, по словам Рыбаковой, сотрудникам предоставляется возможность выбрать отгул за работу в праздник, который можно использовать в любое время года или прибавить к ежегодному отпуску. Такие меры направлены на то, чтобы сделать условия труда более гибкими и мотивировать сотрудников, которые выходят на работу в официальные выходные и праздничные дни.