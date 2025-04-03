Юрист перечислила тех, кто получит повышенную зарплату в мае

В 2025 году майские праздники продлятся восемь дней: с первого по четвертое мая в честь Праздника Весны и Труда, и с восьмого по одиннадцатое мая по случаю Дня Победы. Во время этих дней работники, занятые в непрерывно действующих организациях и работающие по сменному графику, будут получать заработную плату в повышенном размере, если в эти дни у них запланированы смены.