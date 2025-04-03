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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода под Новосибирском

Авария произошла в деревне Шаитик.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Купинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. По данным ГАИ, авария произошла в деревне Шаитик.

Ведомством установлено, что водитель Toyota Harier в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Рыбзаводская. У дома № 18 он совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее мы писали, что прокуратура организовала проверку по факту смертельной аварии в Бердске, в результате которой погиб ребенок.

Вячеслав Зубарев.