В Башкирию до конца недели пришли дожди и снег

В Башкирию до конца недели пришли дожди. По прогнозу синоптиков, ночами ожидается дождь со снегом.
По данным прогнозов Башгидромета, 3 апреля ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +9,+14°.
4 апреля ночью будет идти дождь со снегом, днём — просто дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +5,+10°.
5 апреля характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью −1,+4°, днем +10,+15°.