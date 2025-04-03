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В Башкирию до конца недели пришли дожди и снег

По прогнозу синоптиков, ночами ожидается дождь со снегом.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 82% 763 мм рт. ст. +15°
Источник: АиФ

В Башкирию до конца недели пришли дожди. По прогнозу синоптиков, ночами ожидается дождь со снегом.

По данным прогнозов Башгидромета, 3 апреля ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +9,+14°.

4 апреля ночью будет идти дождь со снегом, днём — просто дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +5,+10°.

5 апреля характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью −1,+4°, днем +10,+15°.