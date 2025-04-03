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За возврат ж/д билета придется платить 10% от его стоимости

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой модификации правил возврата билетов на железнодорожный транспорт, предлагая увеличить сбор за аннулирование до 10% от их стоимости. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Геннадий Магазинов.

ФАС анонсировала нововведение за отказ от билетов РЖД.

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой модификации правил возврата билетов на железнодорожный транспорт, предлагая увеличить сбор за аннулирование до 10% от их стоимости. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Геннадий Магазинов.

Проект решения правительства нацелен на устранение сложностей с приобретением билетов в периоды высокого спроса. «Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», — разъяснил Магазинов агентству ТАСС.

Ранее ФАС анонсировала введение круглогодичной скидки на проезд для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования. Соответствующие проекты приказов служба разработала по поручению правительства страны.