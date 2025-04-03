Овечкин вплотную приблизился к рекорду Гретцки: обзор матча НХЛ «Каролина» — «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в НХЛ в матче «Каролина» — «Вашингтон Кэпиталз».
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает свое историческое восхождение к вершине снайперского мастерства НХЛ. В матче против «Каролины Харрикейнз», состоявшемся ночью на 3 апреля, капитан столичной команды забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги, сократив отставание от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки до минимальных двух голов. Несмотря на индивидуальный успех российской звезды, «Вашингтон» уступил «Ураганам», потерпев четвертое поражение в пяти последних встречах. Подробнее о ходе матча, голах и о том, как и когда Овечкин может побить «вечный» рекорд — в материале URA.RU.
Обзор матча: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча двух лидеров Восточной конференции состоялась в Роли (штат Северная Каролина) и началась катастрофически для «Вашингтона». Уже к 14-й минуте первого периода «Харрикейнз» вели со счетом 3:0 после голов Шона Уокера (7-я минута), Джексона Блейка (11-я) и Сета Джарвиса (14-я). Примечательно, что два последних гола были забиты в большинстве, что говорит о серьезных проблемах «Кэпиталз» при игре в меньшинстве.
В середине второго периода «Ураганы» еще больше упрочили свое преимущество, когда на 30-й минуте Логан Стэнковен довел счет до 4:0. Казалось, игра была полностью под контролем хозяев, однако Александр Овечкин решил напомнить о себе.
На 40-й минуте, реализуя численное преимущество, Овечкин забросил свою 39-ю шайбу (видео гола) в сезоне, сократив отставание до 1:4. Гол получился в классическом стиле российского снайпера — мощный щелчок в касание при розыгрыше большинства. В ассистентах у капитана «Вашингтона» были записаны Джейкоб Чикран и Дилан Строум.
Однако эта шайба оказалась единственным светлым пятном для «столичных» в этот вечер. В третьем периоде Джексон Блейк оформил дубль, забросив пятую шайбу в ворота «Вашингтона», и установил окончательный счет 5:1 в пользу «Каролины».
Историческая погоня Овечкина: два шага до вечного рекорда Гретцки.
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Шайба Овечкина, хоть и не помог команде избежать поражения, стал значимым событием в истории НХЛ. Теперь на счету российского форварда 892 шайбы в регулярных чемпионатах лиги, и он отстает всего на две от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки, у которого 894 гола.
Российский снайпер продолжает увеличивать отрыв от занимающего третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ Горди Хоу (801 шайба). С каждым новым взятием ворот он приближается к достижению, которое многие хоккейные эксперты долгое время считали вечным.
Этот гол стал для Овечкина третьим в трех последних матчах, что говорит о хорошей форме 39-летнего форварда. В текущем сезоне на его счету 39 шайб, и есть все шансы преодолеть отметку в 40 голов, что будет впечатляющим показателем для игрока такого возраста.
Новый рекорд Овечкина.
Помимо приближения к рекорду Гретцки, Александр Овечкин в этом матче достиг еще одного примечательного достижения. Забросив свою 39-ю шайбу в сезоне, он повторил результат легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу по количеству голов в сезоне среди игроков в возрасте 39 лет.
Когда Овечкиным может быть побит рекорд Гретцки: оставшиеся матчи.
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До завершения регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/25 «Вашингтону» осталось провести семь матчей. Учитывая, что Овечкин отстает от рекорда Гретцки всего на две шайбы, вероятность того, что он превзойдет это достижение до окончания регулярного сезона, очень высока.
Ближайшие игры «Кэпиталз»:
5 апреля — дома против «Чикаго Блэкхокс»6 апреля — на выезде против «Нью-Йорк Айлендерс»11 апреля — дома против «Каролины Харрикейнз»12 апреля — на выезде против «Коламбус Блю Джекетс»16 апреля — на выезде против «Нью-Йорк Айлендерс».
По прогнозам экспертов НХЛ, Овечкин может повторить или превзойти рекорд Гретцки уже 16 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Однако, учитывая нынешнюю форму российского снайпера, это историческое событие может произойти и раньше.
Высокий интерес к рекорду: комиссар НХЛ и Гретцки на трибунах.
Матч «Вашингтона» с «Каролиной» в Роли посетили многие высокопоставленные лица, включая комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса и супругу Овечкина Анастасию. Такой повышенный интерес к играм «столичных» неслучаен — все хотят стать свидетелями исторического момента, когда будет побит один из самых значимых рекордов в истории хоккея.
Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщал, что он и Уэйн Гретцки планируют посещать ближайшие матчи «Вашингтона». Они будут это делать до тех пор пока Овечкин не установит новый рекорд лиги по числу заброшенных шайб в чемпионатах.
Положение команд в турнирной таблице НХЛ.
На данный момент Овечкин числится вторым после Уэйна Гретцки в списке игроков НХЛ, забросивших по 500 и более шайбФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Несмотря на поражение, «Вашингтон Кэпиталз» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 105 очками после 75 матчей. Однако серия неудач в последних играх (четыре поражения в пяти матчах) может негативно сказаться на позициях команды перед плей-офф.
«Каролина Харрикейнз», одержав третью победу подряд, занимает второе место в Восточной конференции с 96 очками в 74 матчах. Победа над лидером конференции позволила «Ураганам» не только сократить отставание, но и гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ.
Что касается других российских игроков, принимавших участие в матче, защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес два броска в створ, заблокировал один бросок, провел один силовой прием, но очков не набрал. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одним силовым приемом.