Овечкин вплотную приблизился к рекорду Гретцки: обзор матча НХЛ «Каролина» — «Вашингтон Кэпиталз»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает свое историческое восхождение к вершине снайперского мастерства НХЛ. В матче против «Каролины Харрикейнз», состоявшемся ночью на 3 апреля, капитан столичной команды забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги, сократив отставание от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки до минимальных двух голов. Несмотря на индивидуальный успех российской звезды, «Вашингтон» уступил «Ураганам», потерпев четвертое поражение в пяти последних встречах. Подробнее о ходе матча, голах и о том, как и когда Овечкин может побить «вечный» рекорд — в материале URA.RU.