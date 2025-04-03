В Омской области за неделю обнаружили 77 термоточек

«Эта программа круглосуточно под рукой у специалистов Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Региональные службы быстрее реагируют на лесные пожары, устраняют очаги возгорания, пока огонь не добрался до населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области.