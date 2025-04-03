В Омской области за неделю обнаружили 77 термоточек

За последние 7 дней марта 2025 года сотрудники МЧС выявили в Омской области 77 «термических точек». Такое же название носит разработанное Министерством чрезвычайных ситуаций приложение. Оно анализирует спутниковые данные и позволяет определить степень рисков возникновения пожаров.
«Эта программа круглосуточно под рукой у специалистов Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Региональные службы быстрее реагируют на лесные пожары, устраняют очаги возгорания, пока огонь не добрался до населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области.
Карта приложения показывает координаты действующих термоточек и определяет степень риска для местных жителей. При автоматическом анализе учитываются метеоусловия. Дежурный оператор ЦУКС может быстро передавать коллегам важную информацию даже при сбое работы интернета и мобильной связи. Такое взаимодействие отлажено между ведомствами 32 районов региона.
По данным инновационной системы, большинство очагов возгораний фиксируются на бесхозных земельных участках.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что выявленные в последнюю неделю марта 77 опасных «точек» находились в 14 районах области. 70 из них — в пяти км от населенных пунктов. Инновационная система позволила спасателям оперативно взять ситуацию под контроль.