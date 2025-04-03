Наталья Назарова скончалась после борьбы с онкологией: жизнь звезды сериалов «Каменская» и «Ранетки»

Наталья Назарова родилась 16 ноября 1969 года в подмосковном Раменском. С ранних лет она проявляла таланты в области театра и искусства. В 1995 году она окончила Российский институт театрального искусства, ГИТИС, и сразу же начала преподавать там же. Она стала профессионалом в различных жанрах, что сделало ее уникальной фигурой в российском театре и кино. Ее творчество охватывало широкий спектр — от актрисы в театре юного зрителя до сценариев и режиссуры.