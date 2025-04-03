Наталья Назарова скончалась после борьбы с онкологией: жизнь звезды сериалов «Каменская» и «Ранетки»

Наталья Назарова была преподавателем в ГИТИСе.
Российская актриса, режиссер и педагог Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни после долгой борьбы с онкологией. Она запомнится зрителям по ролям в популярных сериалах и фильмах, а также как преподаватель, воспитывающий новое поколение актеров в ГИТИСе. Подробнее о ее жизни в материале URA.RU.
Смерть.
2 апреля 2025 года на 56-м году скончалась Наталья Назарова — талантливой российской актрисы, режиссера, сценаристки и педагога ГИТИСа. Она ушла из жизни после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием, последние дни проведя в больнице. О ее смерти рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, который выразил глубокую печаль по поводу утраты. Коллеги, друзья и ученики Натальи также скорбят, отмечая, каким светлым человеком и профессионалом она была.
«Наталья Вадимовна была удивительно одарённым человеком — ренессансным. Многогранная артистка, драматург и сценарист, режиссёр театра и кино. Конечно, Наталья Вадимовна для гитисовцев — драгоценный педагог, сумевший быть одновременно творцом и учителем», — написал Заславский в соцсетях.
Биография.
Наталья активно участвовала в выставках и проектахФото: Нина Зотина/РИА Новости.
Наталья Назарова родилась 16 ноября 1969 года в подмосковном Раменском. С ранних лет она проявляла таланты в области театра и искусства. В 1995 году она окончила Российский институт театрального искусства, ГИТИС, и сразу же начала преподавать там же. Она стала профессионалом в различных жанрах, что сделало ее уникальной фигурой в российском театре и кино. Ее творчество охватывало широкий спектр — от актрисы в театре юного зрителя до сценариев и режиссуры.
Наталья также активно участвовала в различных выставках и творческих проектах, а в США вышел диск с ее джазовым вокалом. В одной из своих работ она приобрела международное признание, сыграв в фильме «Почтовый рай», за который была награждена на кинофестивале «Созвездие-2001».
«Все держится на хрупкой женщине».
Cценаристка и режиссер Наталья Назарова, которой не стало 2 апреля, на протяжении многих лет оказывала поддержку своему мужу Геннадию в его борьбе с серьезным заболеванием. Об этом сообщил Александр Ананьев, близкий друг семьи. Он рассказал, что ее супругу нужно было регулярно ездить на диализ и соблюдать рекомендации врачей.
«Мы смотрели на них и поражались, насколько всё держится на этой хрупкой женщине Сегодня её не стало. Ей было всего лишь 55. Геннадий Геннадьевич остался один», — рассказал Ананьев в беседе с aif.ru.
Сама Назарова боролась с онкологией, но страшный диагноз не помешал ей продолжить карьеру и закончить работу над фильмом «Филателия». Продюсер Филипп Кудряшов в интервью для aif.ru рассказал, что это был для нее самым значимым проектом в жизни. За него Назарова получила три награды на Каирском международном кинофестивале.
«Она его осилила, смогла показать свое кино зрителю, получить за него награды. И, конечно, есть такое стойкое ощущение, что Господь дал ей возможность реализовать то, что она хотела. И, собственно, на этом ее жизненный путь закончился», — поделился продюсер Кудряшов.
Работа в кино.
Наталья Назарова оставила яркий след в киноиндустрии, участвуя в создании многих запоминающихся проектов. Зрители помнят ее по таким сериалам, как «Марш Турецкого», «Каменская», «Таксистка», а также по фильмам «Ростов-папа», «Формула» и «Дневник убийцы». Назарова не ограничивалась только актерским мастерством — она писала сценарии для фильмов и сериалов, среди которых «Ранетки», «Шаляпин», «Балканский рубеж» и многие другие. Ее последняя работа, фильм «Филателия», стала значительным достижением в ее карьере и получила главный приз «Золотая Ладья» на фестивале «Окно в Европу» в 2024 году.
Наталья активно работала как режиссер, и ее подход к созданию персонажей и историй завоевал симпатию не только среди зрителей, но и среди коллег. Академический подход к актерскому мастерству, проявленный ею в ГИТИСе, способствовал развитию молодых талантов, что делает ее вклад в образование неизмеримо ценным.
Отпевание.
Отпевание Натальи Назаровой пройдет 5 апреляФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
Отпевание Натальи Назаровой состоится в 5 апреля в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. ГИТИС скорбит и выражает глубочайшие соболезнования супругу Натальи, Геннадию Назарову, и всей ее семье, отмечая, что она была не только выдающимся педагогом, но и человеком, способным вдохновить окружающих своим примером.