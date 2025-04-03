Названа новая ожидаемая дата рекорда Овечкина в НХЛ

НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина.
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» может побить рекорд канадского форварда Уйэна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах уже 14 апреля. С таким прогнозом выступила НХЛ.
«14 апреля», — указано на сайте лиги. В ходе последнего матча в ночь на 3 апреля Овечкин сократил отставание до Гретцки до двух голов.
Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей российский хоккеист сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.