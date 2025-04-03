Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа новая ожидаемая дата рекорда Овечкина в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» может побить рекорд канадского форварда Уйэна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах уже 14 апреля. С таким прогнозом выступила НХЛ.

НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» может побить рекорд канадского форварда Уйэна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах уже 14 апреля. С таким прогнозом выступила НХЛ.

«14 апреля», — указано на сайте лиги. В ходе последнего матча в ночь на 3 апреля Овечкин сократил отставание до Гретцки до двух голов.

Овечкин может побить рекорд канадского хоккеиста Гретцки по голам уже 16 апреля. При этом по количеству сыгранных матчей российский хоккеист сравнялся с главным тренером команды «Каролина Харрикейнз» Родом Бриндамором.