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Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big Прусикина

Взыскание также прекращено с солистки группы Софьи Таюрской.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы прекратили взыскания с лидера группы Little Big Ильи Прусикина* и солистки Софьи Таюрской, которые уехали из России и эмигрировали в США.

Суд обязал Прусикина оплатить государственную пошлину в размере 817 рублей, однако приставы прекратили исполнительное производство из-за отсутствия у него имущества, на которое можно наложить взыскание.

Аналогичное решение было принято в отношении Таюрской, которая публично осуждала СВО. Она не погасила долг за услуги связи в 1410 рублей, но взыскание с нее также прекратили по причине отсутствия имущества.

Ранее сообщалось, что задолженность солиста группы Little Big Ильи Прусикина перед ФНС стала причиной блокировки его российских банковских счетов.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.