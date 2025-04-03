Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big Прусикина

Судебные приставы прекратили взыскания с лидера группы Little Big Ильи Прусикина* и солистки Софьи Таюрской, которые уехали из России и эмигрировали в США.
Суд обязал Прусикина оплатить государственную пошлину в размере 817 рублей, однако приставы прекратили исполнительное производство из-за отсутствия у него имущества, на которое можно наложить взыскание.
Аналогичное решение было принято в отношении Таюрской, которая публично осуждала СВО. Она не погасила долг за услуги связи в 1410 рублей, но взыскание с нее также прекратили по причине отсутствия имущества.
Ранее сообщалось, что задолженность солиста группы Little Big Ильи Прусикина перед ФНС стала причиной блокировки его российских банковских счетов.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.