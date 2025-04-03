Эксперт раскрыла связь между разговорами и появляющейся рекламой в телефоне

«Нет, прямого прослушивания микрофона для таргетинга рекламы не происходит, но алгоритмы настолько точно анализируют ваш цифровой след — историю поиска, геолокацию, соцсети, что создают иллюзию “подслушивания”», — передает слова Вдовиной РИА Новости. Она добавила, что сервисы используют информацию о действиях в приложениях и делятся данными через куки и аналитические пиксели, что может привести к появлению соответствующей рекламы.