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Эксперт раскрыла связь между разговорами и появляющейся рекламой в телефоне

Устройства не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для таргетинга рекламы. Директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина объяснила, что точный анализ цифрового следа пользователя, такой как история поиска и активности в соцсетях, создает иллюзию «подслушивания».

Сбор аудиоданных без согласия пользователей незаконен, заявила Вдовина.

Устройства не могут скрыто прослушивать людей через микрофон для таргетинга рекламы. Директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина объяснила, что точный анализ цифрового следа пользователя, такой как история поиска и активности в соцсетях, создает иллюзию «подслушивания».

«Нет, прямого прослушивания микрофона для таргетинга рекламы не происходит, но алгоритмы настолько точно анализируют ваш цифровой след — историю поиска, геолокацию, соцсети, что создают иллюзию “подслушивания”», — передает слова Вдовиной РИА Новости. Она добавила, что сервисы используют информацию о действиях в приложениях и делятся данными через куки и аналитические пиксели, что может привести к появлению соответствующей рекламы.

Вдовина подчеркнула, что сбор аудиоданных без согласия пользователей незаконен, и смартфоны требуют разрешение для доступа к микрофону. Даже при наличии разрешения постоянная запись звука невозможна из-за энергозатратности и технической сложности. Она советует ограничить доступ к микрофону и использовать блокировщики трекеров для повышения конфиденциальности.