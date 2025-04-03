Российских работников предупредили об увольнении за опоздания

При повторных нарушениях работодатель имеет право уволить сотрудника.
В России работодатель не имеет права уволить сотрудника только за опоздание, однако вправе наложить дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора. Об сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Она подчеркнула, что при повторных нарушениях работодатель может рассматривать увольнение сотрудника согласно п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. «Статья 192 ТК РФ гласит о трех видах дисциплинарных взысканий, которые работодатель может применить в отношении работника: замечание, выговор и увольнение», — напомнила эксперт в интервью RT.
Также Ганькина указала, что при применении дисциплинарных мер необходимо учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения. Замечание чаще всего применяется за мелкие нарушения, такие как опоздание или несоблюдение корпоративной этики, которые не повлекли серьезных последствий для организации. Выговор же является более строгой мерой и может быть наложен в случаях, когда действия или бездействие сотрудника привели к ущербу для компании, например, к срыву сроков или ошибкам в документации.
Однако работодатель не имеет права увольнять беременных, находящихся в декрете или одиноких родителей за неявку на работу. Представитель Ассоциации юристов России Никита Тарновский ранее рассказал о ключевых моментах трудового законодательства. Он также подчеркнул, что в случае увольнения за прогул суд может восстановить работника на прежнем месте работы. Однако, как показывает практика, даже успешное восстановление не всегда обеспечивает гармоничное возвращение в коллектив.