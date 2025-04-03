Российских работников предупредили об увольнении за опоздания

Также Ганькина указала, что при применении дисциплинарных мер необходимо учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения. Замечание чаще всего применяется за мелкие нарушения, такие как опоздание или несоблюдение корпоративной этики, которые не повлекли серьезных последствий для организации. Выговор же является более строгой мерой и может быть наложен в случаях, когда действия или бездействие сотрудника привели к ущербу для компании, например, к срыву сроков или ошибкам в документации.