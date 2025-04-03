Нет тела — нет дела: в США объяснили, почему Россия и Белоруссия отсутствуют в списках по пошлинам

Российской Федерации и Белоруссии не оказалось в списке стран, в отношении которых Соединенных Штаты Америки вводят повышенные пошлины, по вполне простой причине. Америка не торгует с этими странами. Так в эфире Fox New прокомментировал решение Вашингтона по пошлинам глава минфина США Скотт Бессент.
«Что касается России и Белоруссии, мы не ведём с ними торговли», — лаконично объяснил чиновник.
Ранее Вашингтон обнародовал список из 185 стран, в отношении которых Соединенные Штаты вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины. В него включен ряд постсоветских стран, в том числе Украина. А вот РФ и Белоруссии нет.
Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которым в стране вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков. Также эта мера коснется импорта автозапчастей, пошлины на них будут введены не позднее 3 мая.
Впрочем, это, конечно, не значит, что у Штатов нет никакого желания применить финансовую дубину и против России. После того, как в публичное пространство просочилась информация о том, что Трам крайне недоволен поведением России и Украины относительно продвижения к мирному урегулированию.
Если прогресса в переговорах не будет в течение месяца, США введут пошлины в 25% на нефть и другие товары из РФ. А компании, продолжающие закупать ресурсы России, столкнутся с запретом на ведение коммерческой деятельности в США.
Комментируя эти заявления американского лидера, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном. Россия и США общаются по вопросам урегулирования украинского конфликта. Для такого диалога нужны дополнительные усилия.
А депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что указанные слова остаются в рамках общей риторики главы Белого дома и не указывают на ухудшение отношений. Американский лидер начал осознавать, что мирное урегулирование предполагает большую и кропотливую работу над огромным количеством важных деталей, а таким образом он пытается оправдаться за свои более ранние заявления быстром завершении украинского конфликта.