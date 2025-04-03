Врач объяснила, как можно обезвредить мигрень без лекарств

Мигрень — это одна из самых мучительных и распространенных проблем, с которой сталкиваются многие люди. Многие привыкли бороться с ней с помощью таблеток, но есть ли способ справиться с мигренью без лекарств? Об этом KP.RU рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.