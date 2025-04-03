Врач объяснила, как можно обезвредить мигрень без лекарств

Мигрень — это одна из самых мучительных и распространенных проблем, с которой сталкиваются многие люди. Многие привыкли бороться с ней с помощью таблеток, но есть ли способ справиться с мигренью без лекарств? Об этом KP.RU рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.
Оказывается, ботулинотерапия, которая обычно используется для борьбы с морщинами, может помочь и при мигрени. По словам врача-невролога, ботулотоксин вводится в специальные точки на голове.
— Метод этот основан на воздействии ботулотоксина на нервные окончания системы тройничного и затылочного нерва, которые, помимо чувствительности на лице и коже головы, участвуют в иннервации оболочек и сосудов головного мозга (в притоке крови к головному мозгу и в работе мозга. — Ред.), — объяснила медик.
Как отметила специалист, нужно провести как минимум 3 процедуры ботулинотерапии с интервалом в 3 месяца для устойчивого профилактического эффекта. Так что теперь для борьбы с мигренью не во всех случаях обязательно принимать лекарства.