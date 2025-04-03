Отец 10 детей из Нукутского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Нукутского района погиб в зоне спецоперации. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации района. Герой Сергей Санжиев родился в соседней Бурятии. В 23 года вместе с женой сибиряк приехал в село Алтарик в Нукутском районе.