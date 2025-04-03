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Отец 10 детей из Нукутского района погиб в зоне СВО

Защитника Отечества не стало 25 августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Нукутского района погиб в зоне спецоперации. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации района. Герой Сергей Санжиев родился в соседней Бурятии. В 23 года вместе с женой сибиряк приехал в село Алтарик в Нукутском районе.

— Семья Сергея и Людмилы многодетная, супруги стали родителями 10 детям. Славится семья тёплыми и уважительными взаимоотношениями и сплочённостью, — поделились в администрации.

До подписания контракта боец работал строителем. Возводил дома, бани, различные хозяйственные постройки. Этому учил и детей. Сыновья всегда помогали Сергею в любом деле. Решение отправиться на защиту Родины сибиряк принял в феврале 2024 года. Тогда и подписал контракт.

Храброго и мужественного бойца, до последнего вздоха верного присяге, не стало 25 августа 2024 года в возрасте 50 лет.