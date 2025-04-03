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Путь в кино окажется ямой бедности: новая схема мошенников против россиян

МВД рассказало о схеме мошенничества под предлогом работы актерами в массовке.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники предлагают россиянам работу в массовке на киносъемках и под видом договора и допсоглашения на трудоустройство подсовывают им на подпись кредитные договора. Такую нестандартную схему обмана раскрыли в МВД.

Сообщается, что аферисты размещают объявления на интернет-площадках и приглашают на собеседования людей, которых заинтересовало предложение о работе в массовке. Жертв убеждают, что они созданы для работы моделью и предлагают трудоустройство в этой сфере.

«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости материалы МВД.

О том, как 21-летняя жительница Улан-Удэ лишилась почти миллиона рублей, поверив в тайного поклонника, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем доверчивых россиян разводят подставные китаянки в Telegram.

Еще одна схема обмана: мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и требуют номер СНИЛСа.