Путь в кино окажется ямой бедности: новая схема мошенников против россиян

Мошенники предлагают россиянам работу в массовке на киносъемках и под видом договора и допсоглашения на трудоустройство подсовывают им на подпись кредитные договора. Такую нестандартную схему обмана раскрыли в МВД.
Сообщается, что аферисты размещают объявления на интернет-площадках и приглашают на собеседования людей, которых заинтересовало предложение о работе в массовке. Жертв убеждают, что они созданы для работы моделью и предлагают трудоустройство в этой сфере.
«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости материалы МВД.
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Тем временем доверчивых россиян разводят подставные китаянки в Telegram.
Еще одна схема обмана: мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и требуют номер СНИЛСа.