В РПЦ дали добро на занятие сексом во время поста

Великий пост — это многодневный пост перед Пасхой. Его соблюдают в память о сорокадневном воздержании Иисуса Христа от пищи в пустыне. Великий пост считается наиболее строгим и длится более 40 дней. Что можно и что нельзя есть в это время, как подготовиться и какие блюда помогут разнообразить постное меню — в материале URA.RU.