В РПЦ дали добро на занятие сексом во время поста

Протоирей разъяснил отношения супругов во время поста.
Протоиерей и руководитель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов объяснил, что интимные отношения в период Великого поста не являются грешными, если они осуществляются в рамках законного брака. Он отметил, что супруги вправе самостоятельно определить рамки своих отношений в этот период.
«Интимные отношения между мужчиной и женщиной возможны только в законом браке, все остальное — смертный грех. Меру воздержания во время Великого поста они [супруги] решают сами между собой», — сказал Харитонов для News.ru. В своем высказывании протоирей ссылался на слова апостола Павла: «Брак честен, ложе нескверно».
Великий пост — это многодневный пост перед Пасхой. Его соблюдают в память о сорокадневном воздержании Иисуса Христа от пищи в пустыне. Великий пост считается наиболее строгим и длится более 40 дней. Что можно и что нельзя есть в это время, как подготовиться и какие блюда помогут разнообразить постное меню — в материале URA.RU.