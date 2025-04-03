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В США ввели режим чрезвычайного положения: вот как объяснил Трамп свое решение

Трамп объявил о чрезвычайном положении в США из-за дисбаланса в торговле.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах Америки вводится режим чрезвычайного положения из-за дисбаланса в торговле, которая предтавляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, источником этой угрозы является внутренняя экономическая политика ключевых партнеров США, а также структурные дисбалансы в глобальной торговой системе.

«Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — сказал Трамп.

Напомним, перед этим Белый дом опубликовал список из 185 стран, в отношении которых Соединенные Штаты вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины. При этом Российская Федерация в список не входит, нет в нем также и Белоруссии.

Кроме того, в США вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков. Также эта мера коснется импорта автозапчастей, пошлины на них будут введены не позднее 3 мая.