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Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 3 апреля

Нацкомпания «КазАвтоЖол» сообщила об ограничении движения для всех типов автотранспорта в двух областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: ДП Костанайской области

По состоянию на 08:00 3 апреля 2025 года на 2 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Северо-Казахстанская область:

  • на автодороге «Обход города Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль) в связи с укрепительными работами защитной дамбы;
  • на автодороге «Обход города Петропавловск» км. 25−29 в связи с поднятием уровня воды Есиль и переливом через проезжую часть.

Актюбинская область:

  • на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 3−92, (город Кандыагаш — город Эмба) в связи с переливом воды через проезжую часть.

Напомним, движение для всех видов транспорта закрыли на дорогах областного значения в Алматинской области в период с 1 по 30 апреля 2025 года.