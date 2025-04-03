Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 3 апреля

По состоянию на 08:00 3 апреля 2025 года на 2 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Северо-Казахстанская область:
- на автодороге «Обход города Петропавловск» км 4−7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль) в связи с укрепительными работами защитной дамбы;
- на автодороге «Обход города Петропавловск» км. 25−29 в связи с поднятием уровня воды Есиль и переливом через проезжую часть.
Актюбинская область:
- на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 3−92, (город Кандыагаш — город Эмба) в связи с переливом воды через проезжую часть.
Напомним, движение для всех видов транспорта закрыли на дорогах областного значения в Алматинской области в период с 1 по 30 апреля 2025 года.