Бьют рекорды: новосибирские школы приняли небывалое количество заявлений

В первый день приёмной кампании в школы Новосибирской области поступило рекордное количество заявлений. Как сообщил заместитель министра образования региона Владимир Щукин, жители областного центра подали 9 812 заявлений, а родители из других муниципалитетов — ещё 15 391, сообщает издание Fedpress.ru.
Всего в 2025—2026 учебном году в Новосибирской области ожидают около 37 тысяч первоклассников. Однако уже сейчас родители сталкиваются с проблемой нехватки мест в школах.
По словам представителей родительского сообщества, многие запланированные образовательные учреждения так и не были построены, а в действующих школах мест катастрофически не хватает. Это приводит к тому, что дети вынуждены учиться в две, а иногда и в три смены.