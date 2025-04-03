В кабмине рассказали об окончательных решениях по электросамокатам

По информации ТАСС, ожидается, что до 3 апреля Минтранс направит проект изменений в правила дорожного движения, согласно которому электросамокаты мощностью от 100 до 250 Вт будут относиться к индивидуальным мобильным средствам, а управление ними будет запрещено для лиц младше 16 лет. Электросамокаты мощнее 250 Вт уже классифицируются как мопеды и требуют водительских прав. Устройства мощностью менее 100 Вт регулироваться не будут. Также планируется запретить движение индивидуальных мобильных средств по тротуарам и позволить передвигаться только по краю проезжей части с обязательным использованием шлема.