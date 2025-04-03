Заряд пользы в каждом кусочке: Врач реабилитировала селёдку, мойву и минтай

Скумбрия.
Скумбрия — рыба с крайне высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые способствуют укреплению сердца и улучшению работы мозга. В 100 граммах скумбрии содержится до 2,5 грамма этого вещества. Также указанный продукт богат витаминами A, D и E, которые поддерживают зрение, здоровье кожи и иммунитет.
Сельдь.
Сельдь немного уступает скумбрии по содержанию омега-3 (до 2 г на 100 г продукта), но зато может похвастать большим количеством йода (40−60 мкг).
Сельдь также содержит значительное количество витамина D, важного для здоровья костей и иммунной системы. Сельдь является отличным источником белка и минералов, таких как фосфор, калий и магний.
Елена Хохлова.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук.
Консервы из сардин.
Консервы из сардин — это не только удобно, но и крайне полезно. Сардины, особенно если кушать их с размягчёнными косточками, содержат до 350 мг кальция на 100 г продукта — примерно 40% от суточной нормы. Эти консервы также являются хорошим источником омега-3, витамина D и белка.
Минтай.
Минтай представляет собой низкокалорийный продукт, богатый белком и витаминами группы B. Ещё эта рыба является ценным источником йода (30−50 мкг), который способствует нормальной работе щитовидной железы.
Мойва.
Замыкает список мойва, которая обладает всё теми же омега-3 жирными кислотами, белком и витаминами группы B. Кроме того, эта рыба содержит незаменимые аминокислоты, кальций, фосфор, цинк, селен, хром, железо, калий и даже молибден.
«Эти виды рыбы обеспечивают отличное соотношение цены и пользы для здоровья», — резюмировала Хохлова.
Ранее стало известно, что в России сильно выросло потребление рыбы, мяса, молока и яиц. В среднем один человек за 2024 год съел более 27,9 килограмма этих продуктов. 25 лет назад этот же показатель составлял всего 16 килограммов.