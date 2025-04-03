Заряд пользы в каждом кусочке: Врач реабилитировала селёдку, мойву и минтай

Консервы из сардин — это не только удобно, но и крайне полезно. Сардины, особенно если кушать их с размягчёнными косточками, содержат до 350 мг кальция на 100 г продукта — примерно 40% от суточной нормы. Эти консервы также являются хорошим источником омега-3, витамина D и белка.