Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области

Российские военные выбили солдат Вооружённых сил Украины из населённого пункта Лобковое в Запорожской области, заявил Владимир Рогов.
Он рассказал журналистам, что в настоящее время ВС РФ проводят зачистку.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов напомнил, что село находится на степногорском участке.
Накануне Рогов проинформировал, что российские военные выбили украинские войска из крупного опорника около села Лобковое.
Он подчеркнул, что занятый опорный пункт играет важную роль для продвижения ВС РФ к Запорожью.