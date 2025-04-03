В Перми прокуратура обнаружила незаконные снежные свалки

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки по факту размещения загрязненного снега в микрорайоне Владимирский, рядом с улицей Бригадирская, а также в микрорайоне Камская долина города Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Выяснилось, что места для складирования снега не соответствуют требованиям экологических и санитарных норм. На этих площадках отсутствуют водонепроницаемые покрытия, а также защитные земляные валы.
Из-за недостаточного контроля со стороны местных властей снег складируется вблизи рек, что приводит к загрязнению снежными массами, являющимися отходами зимней уборки, и оказывает вредное воздействие на окружающую среду.
По итогам проверки представления были направлены главам администрации города Перми, а также администрациям Свердловского и Ленинского районов Перми и предпринимателям, которые используют эти территории. Ответственные лица были привлечены к административной ответственности.