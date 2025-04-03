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Минцифры просят регионы оплатить связь вдоль межрегиональных трасс

Минцифры предлагает регионам субсидировать подключение базовых станций сотовой связи к электросетям вдоль межрегиональных трасс. Об этом рассказал представитель министерства.

Субсидии из региональных бюджетов снизят финансовое бремя операторов связи.

Минцифры предлагает регионам субсидировать подключение базовых станций сотовой связи к электросетям вдоль межрегиональных трасс. Об этом рассказал представитель министерства.

«Минцифры обсуждает с региональными властями возможность субсидировать технологическое присоединение операторов связи к электросетям», — передает слова чиновника газета «Ведомости». Отмечается, что основная проблема заключается в высоких затратах на это подключение.

Субсидии из региональных бюджетов могут помочь уменьшить финансовое бремя на операторов связи и способствовать развитию инфраструктуры. Представитель «Россетей» поддержал эту инициативу.