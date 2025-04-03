В Иркутске пройдет масштабная выставка художников-импрессионистов в 2026 году

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина готовит масштабный выставочный проект для Сибири. В 2026 году, в преддверии юбилея Иркутской области, жители региона увидят около 30 работ знаменитых художников-импрессионистов из собрания музея. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
Проект был детально обсужден на встрече с участием первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина, представителей администрации президента и руководства музея. Выставка начнет свое турне по Сибири в Омске, который в тот период будет носить статус «Культурной столицы России».
— Жители региона смогут увидеть произведения искусства мирового уровня — уникальные работы художников, не выезжая за пределы региона. Соглашение о сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина было подписано во время проведения в Иркутске Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Наш регион имеет опыт проведения выставок из ведущих музеев страны — Эрмитажа, Русского музея, Государственного исторического музея и других. Все они привлекали большой интерес зрителей и прошли с успехом, — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
После Омска экспозиция отправится в Новосибирск, Кемерово, Абакан и Красноярск, а завершит тур в Иркутске в конце 2026 года. В столице Иркутской области шедевры импрессионизма можно будет увидеть в Художественном музее им. В. П. Сукачёва. Пушкинский музей, обладающий одной из богатейших коллекций мирового искусства (более 700 тысяч экспонатов), редко демонстрирует свои сокровища за пределами Москвы. Этот проект станет уникальным культурным событием для всего сибирского региона.