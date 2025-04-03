В Иркутске пройдет масштабная выставка художников-импрессионистов в 2026 году

После Омска экспозиция отправится в Новосибирск, Кемерово, Абакан и Красноярск, а завершит тур в Иркутске в конце 2026 года. В столице Иркутской области шедевры импрессионизма можно будет увидеть в Художественном музее им. В. П. Сукачёва. Пушкинский музей, обладающий одной из богатейших коллекций мирового искусства (более 700 тысяч экспонатов), редко демонстрирует свои сокровища за пределами Москвы. Этот проект станет уникальным культурным событием для всего сибирского региона.