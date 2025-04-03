В Новосибирске ребёнок оставил чайник на включённой газовой плите и ушёл

В Новосибирске ребёнок едва не допустил беды — поставил чайник на включенную газовую плиту и ушёл. Инцидент произошёл в среду, 2 апреля 2025 года, в доме на улице Кропоткина. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС.
Сообщается, что мальчик 2014 года рождения поставил чайник на газовую плиту и вышел в подъезд. Вернуться в квартиру не смог — дверь оказалась заблокированной.
До приезда спасателей помощь оказали соседи — перекрыли общий газовый кран. Специалисты МАСС обеспечили доступ и проветрили квартиру.
«Если на газовой плите что-либо стоит, даже если вы выходите на минутку, отключайте газ! Не допускайте беды!» — говорится в сообщении МАСС.