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В Новосибирске ребёнок оставил чайник на включённой газовой плите и ушёл

На помощь вызывали спасателей МАСС.

Источник: Reuters

В Новосибирске ребёнок едва не допустил беды — поставил чайник на включенную газовую плиту и ушёл. Инцидент произошёл в среду, 2 апреля 2025 года, в доме на улице Кропоткина. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС.

Сообщается, что мальчик 2014 года рождения поставил чайник на газовую плиту и вышел в подъезд. Вернуться в квартиру не смог — дверь оказалась заблокированной.

До приезда спасателей помощь оказали соседи — перекрыли общий газовый кран. Специалисты МАСС обеспечили доступ и проветрили квартиру.

«Если на газовой плите что-либо стоит, даже если вы выходите на минутку, отключайте газ! Не допускайте беды!» — говорится в сообщении МАСС.