В Новосибирске ребёнок оставил чайник на включённой газовой плите и ушёл

В Новосибирске ребёнок едва не допустил беды — поставил чайник на включенную газовую плиту и ушёл. Инцидент произошёл в среду, 2 апреля 2025 года, в доме на улице Кропоткина. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС.