Волейболистка «Омички» ушла в слезах с матча с «Динамо-Метар»

Драматическая сцена взглядов на пути на скамейке запасных попала в объектив фотоаппарата. Кроткова уходила расстроенной, и пока неясно, что спровоцировало слезы из глаз опытного игрока — физическая боль, с которой пришлось какое-то время играть, или сожаление от необходимости покинуть команду в ответственный момент.