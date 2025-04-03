Волейболистка «Омички» ушла в слезах с матча с «Динамо-Метар»

В среду, 2 апреля 2025 года, доигровщику пришлось покинуть игру из-за полученной в ходе игры травмы правой ноги.
Драматическая сцена взглядов на пути на скамейке запасных попала в объектив фотоаппарата. Кроткова уходила расстроенной, и пока неясно, что спровоцировало слезы из глаз опытного игрока — физическая боль, с которой пришлось какое-то время играть, или сожаление от необходимости покинуть команду в ответственный момент.
Позицию Кротковой в итоге заняла центральный блокирующий Яна Чередникова, которая в новом амплуа заработала для команды решающее очко и стала лучшим игроком матча.
Напомним, «Омичка» одержала победу над «Динамо-Метар» со счетом 3:1.
Следующая игра состоится 5 апреля в Челябинске.