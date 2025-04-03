ТГК-11 приступила к откачке воды в Осташково Омской области

Для комплексного решения задачи по предотвращению затопления в районе золоотвала было заключено соглашение между АО «ТГК-11» и правительством Омской области. В рамках этого соглашения обе стороны обязались работать вместе над проектированием и строительством систем, которые будут обеспечивать отвод воды с прилегающей территории. АО «ТГК-11» уже согласовало финансирование данных работ и готово выделить средства на основании утверждённой проектной документации. В свою очередь, региональное правительство возьмёт на себя проектирование, экспертизы, строительство и дальнейшую эксплуатацию системы отвода воды.