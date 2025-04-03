ТГК-11 приступила к откачке воды в Осташково Омской области

АО «ТГК-11» проводит противопаводковые мероприятия в Омской области, сосредоточив внимание на золоотвале ТЭЦ-5. С 1 апреля началось заполнение специальной аккумулирующей ёмкости, которая предназначена для временного хранения паводковых стоков. Этот ёмкость может вместить до 372 тысяч кубометров воды, что позволит значительно ускорить процесс её отвода.
Для комплексного решения задачи по предотвращению затопления в районе золоотвала было заключено соглашение между АО «ТГК-11» и правительством Омской области. В рамках этого соглашения обе стороны обязались работать вместе над проектированием и строительством систем, которые будут обеспечивать отвод воды с прилегающей территории. АО «ТГК-11» уже согласовало финансирование данных работ и готово выделить средства на основании утверждённой проектной документации. В свою очередь, региональное правительство возьмёт на себя проектирование, экспертизы, строительство и дальнейшую эксплуатацию системы отвода воды.
Эти меры направлены на защиту территории от возможных паводков и минимизацию неблагоприятных последствий для инфраструктуры региона.