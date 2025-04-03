Уфа вошла в топ-5 по качеству городской среды

Глава города сообщил, что по итогам прошлого года индекс качества городской среды составил 251 балл, а это на 31 больше, чем в 2023 году. Индекс высчитывают эксперты минстроительства России, учитывая 36 индикаторов. Среди них — качество жилья, социально-досуговая, общественно-деловая инфраструктуры и другие критерии. Положительную динамику Уфа показывает по развитию городских пространств озеленению и состоянию улично-дорожной сети.