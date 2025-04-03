В Башкирии река Ик подтопила дороги в деревне Юлдашево. Спасатели противопаводкого оперштаба взяли на контроль новые случаи подтопления в Белокатайском районе.
Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за сутки поступило 4 сообщения о подтоплениях. Пока речь идет только о подмыве дорожного полотна.
В некоторых реках замечен рост уровня воды. В частности к уровню поймы приближается река Тор в селе Воскресенское Мелеузовского района. Прибавив за сутки 29 см, река вышла на уровень 292 см, при пойме на уровне 300 см.
Также было отмечено повышение уровня воды на 22 см на реке Белой в деревне Арский Камень Белорецкого района. И на реке Киги в деревне Кондаковка Кигинского района — на 6 см.
«Уровень воды в реках Уфа и Дема снижается. Юмагузинское, Павловское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Ситуацию держим на контроле», — сообщил Первов.