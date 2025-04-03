Один человек погиб при обвале шахты в Свердловской области

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 человек, незаконно добывающие золото на заброшенном золотом руднике в Южной Африке, погибли. Причиной смерти стал голод и обезвоживание после того, как из-за обрушения шахтеры оказались в ловушке глубоко под землей. В течение нескольких месяцев правоохранительные органы пытались вытеснить их оттуда.