Один человек погиб при обвале шахты в Свердловской области

30-летний шахтер погиб в поселке Калья города Североуральска. Трагедия произошла поздним вечером 2 апреля, информирует пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
«Произошёл горный удар, в результате чего произошёл обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина, 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался», — сказано в релизе.
СК проверяет, не было ли на шахте нарушений требований промышленной безопасности.
Тем временем в Приамурье спустя почти год после катастрофы на шахте рудника «Пионер» под суд отправились обвиняемые в гибели 13 шахтеров.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 человек, незаконно добывающие золото на заброшенном золотом руднике в Южной Африке, погибли. Причиной смерти стал голод и обезвоживание после того, как из-за обрушения шахтеры оказались в ловушке глубоко под землей. В течение нескольких месяцев правоохранительные органы пытались вытеснить их оттуда.