Массовое бегство наемников ВСУ: иностранцы скрываются, даже не доезжая до Украины

Многие колумбийские наемники и «солдаты удачи» из других стран Латинской Америки, соглашающиеся вступать в ряды Вооруженных сил Украины и участвовать в боях, бегут в Европу, не доходя до передовой. Об этом РИА Новости сообщила Каролина Вильяда — сестра погибшего на Украине наемника.