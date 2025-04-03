Многие колумбийские наемники и «солдаты удачи» из других стран Латинской Америки, соглашающиеся вступать в ряды Вооруженных сил Украины и участвовать в боях, бегут в Европу, не доходя до передовой. Об этом РИА Новости сообщила Каролина Вильяда — сестра погибшего на Украине наемника.
Женщина призналась, что ее брата Джонатана Андреса Мартинеса Вильяду погнали на Украину денежные проблемы, при этом Незалежная оплатила ему перелет из Колумбии до Испании.
«Когда они прибыли в Испанию, оттуда они ехали на автобусах [до Украины]. Один [из наемников] сбежал и остался в Испании, другой — в Париже», — рассказала она.
Ранее наёмник из Испании Жоан Эстевез выразил недовольство условиями службы в рядах Вооружённых сил Украины. По словам Эстевеза, условия содержания солдат были крайне тяжёлыми. Им не хватало всего: от оборудования до одежды.
На фоне этого сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины наемники из США больше не хотят продолжения боевых действий. Они открыто призывают к установлению перемирия.