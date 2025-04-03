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IMA Fungus: лишайники могут выжить в приближенных к марсианским условиях

Это первый случай, когда живой организм проявил активность в таких суровых условиях.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые виды лишайников успешно перенесли экстремальные условия, имитирующие поверхность Марса, сохранив способность к обмену веществ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале IMA Fungus.

Ученые изучили выживаемость лишайников в атмосфере с низким давлением, резкими температурными перепадами и высоким уровнем радиации. В эксперименте использовали два вида — Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata, которые поместили в специальную камеру, воспроизводящую марсианские условия.

Наибольшую устойчивость продемонстрировал D. muscorum, сумевший поддерживать метаболизм и активировать защитные механизмы даже при уровне рентгеновского излучения, эквивалентном году солнечной активности на Марсе.

По словам ведущего автора исследования Кайи Скубалы, это первый случай, когда живой организм проявил активность в таких суровых условиях. Открытие ставит под сомнение мнение о полной непригодности Марса для жизни и расширяет перспективы исследований в области астробиологии.

Ранее ученые обнаружили группу диатомовых водорослей рода Nitzschia, которая перестала использовать фотосинтез и начала поглощать углерод из окружающей среды.