Минобороны потребовало с выпускающего самолеты завода 390 миллионов рублей

«Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками», — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на имеющиеся в их расположении материалы. Иск был зарегистрирован в суде 28 марта, но пока не принят к рассмотрению.