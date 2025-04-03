Минобороны потребовало с выпускающего самолеты завода 390 миллионов рублей

Минобороны подало иск против Кизлярского электромеханического завода.
Министерство обороны России подало иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Кизлярского электромеханического завода более 390 миллионов рублей. Завод известен производством самолетов малой авиации и систем для противодействия беспилотникам.
«Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками», — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на имеющиеся в их расположении материалы. Иск был зарегистрирован в суде 28 марта, но пока не принят к рассмотрению.
Ранее ведомство обращалось с исками к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму более 90 миллионов рублей. Содержание исков пока не раскрывается. При этом отдельно указывается, что один из исков, самый крупный, составил 34,3 млн рублей.