Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны потребовало с выпускающего самолеты завода 390 миллионов рублей

Министерство обороны России подало иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Кизлярского электромеханического завода более 390 миллионов рублей. Завод известен производством самолетов малой авиации и систем для противодействия беспилотникам.

Минобороны подало иск против Кизлярского электромеханического завода.

Министерство обороны России подало иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Кизлярского электромеханического завода более 390 миллионов рублей. Завод известен производством самолетов малой авиации и систем для противодействия беспилотникам.

«Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками», — сообщает «РИА Новости», ссылаясь на имеющиеся в их расположении материалы. Иск был зарегистрирован в суде 28 марта, но пока не принят к рассмотрению.

Ранее ведомство обращалось с исками к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму более 90 миллионов рублей. Содержание исков пока не раскрывается. При этом отдельно указывается, что один из исков, самый крупный, составил 34,3 млн рублей.