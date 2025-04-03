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Нетаньяху прилетел в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

Снимок из аэропорта обнародовал министр обороны Венгрии.
Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт, фото из воздушной гавани обнародовал министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — написал министр обороны в своём блоге в соцсетях.

Напомним, это первая поездка Нетаньяху в европейские государства с того момента, как осенью 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления, а также преступления против человечности, которые были совершены в Палестине, в том числе в Газе.

Ранее сообщалось, что Будапешт призвали арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.