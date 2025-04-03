Нетаньяху прилетел в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт, фото из воздушной гавани обнародовал министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.
«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — написал министр обороны в своём блоге в соцсетях.
Напомним, это первая поездка Нетаньяху в европейские государства с того момента, как осенью 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления, а также преступления против человечности, которые были совершены в Палестине, в том числе в Газе.
Ранее сообщалось, что Будапешт призвали арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.