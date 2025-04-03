Fox News: мощный торнадо сметает американский штат Арканзас

В американском штате Арканзас мощный торнадо сметает все на своем пути, передает телеканал Fox News.
На опубликованных кадрах видно, как огромный торнадо пересекает трассу, обрывая линии электропередач.
Метеослужба США выпустила предупреждения для ряда городов Арканзаса о возможном серьезном ущербе. Местным жителям рекомендовано искать убежище в подвалах или внутренних комнатах на самых нижних этажах прочных зданий.
Ранее сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося на США, погибли более 30 человек в штатах Алабама, Арканзас, Миссури, Канзас, Миссисипи, Оклахома и Техас.