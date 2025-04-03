«Адмирал» проиграл «Трактору» с разгромным счетом во Владивостоке

Встреча, прошедшая 2 апреля на льду «Фетисов Арены», завершилась со счетом 3:7.
Хозяева удачно начали игру, завершив первый период с преимуществом 3:1. Однако во второй двадцатиминутке челябинцы забросили четыре безответные шайбы, а в заключительном отрезке довели счет до разгромного.
«Хороший первый период, но, к сожалению, нас хватило только на него. Эмоции нас завели немного не туда. Шесть удалений, четыре в зоне атаки. Игра вчетвером — это не ключ к победе в игре с “Трактором”. Играть надо 5 на 5», — прокомментировал поражение главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Счет в серии плей-офф Кубка Гагарина стал равным — 2:2. Пятый матч состоится в Челябинске, а 6 апреля команды снова встретятся во Владивостоке.