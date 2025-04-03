«Адмирал» проиграл «Трактору» с разгромным счетом во Владивостоке

«Хороший первый период, но, к сожалению, нас хватило только на него. Эмоции нас завели немного не туда. Шесть удалений, четыре в зоне атаки. Игра вчетвером — это не ключ к победе в игре с “Трактором”. Играть надо 5 на 5», — прокомментировал поражение главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.