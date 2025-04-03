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«Адмирал» проиграл «Трактору» с разгромным счетом во Владивостоке

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» потерпел крупное поражение от челябинского «Трактора» в четвертом матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ.

Источник: БЕЛТА

Встреча, прошедшая 2 апреля на льду «Фетисов Арены», завершилась со счетом 3:7.

Хозяева удачно начали игру, завершив первый период с преимуществом 3:1. Однако во второй двадцатиминутке челябинцы забросили четыре безответные шайбы, а в заключительном отрезке довели счет до разгромного.

«Хороший первый период, но, к сожалению, нас хватило только на него. Эмоции нас завели немного не туда. Шесть удалений, четыре в зоне атаки. Игра вчетвером — это не ключ к победе в игре с “Трактором”. Играть надо 5 на 5», — прокомментировал поражение главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Счет в серии плей-офф Кубка Гагарина стал равным — 2:2. Пятый матч состоится в Челябинске, а 6 апреля команды снова встретятся во Владивостоке.