В деревне Буреть три соцобъекта остаются без света

В деревне Буреть оперативно восстановили жизнеобеспечение после авиакатастрофы.
После крушения самолёта Ту-22М3 в Усольском районе три социальных объекта деревни Буреть, включая среднюю школу, временно остались без электроснабжения. Однако образовательный процесс не прервался благодаря оперативным мерам властей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Чтобы жители деревни не остались без других коммунальных ресурсов, на водонапорной башне и в котельной также подключены генераторы. Ещё один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство, — поделился глава региона.
Для обеспечения бесперебойной работы учреждений были задействованы резервные источники питания. Школьные холодильники с продуктами подключили к бензиновому генератору. Дополнительный генератор обеспечил непрерывную работу местного сельхозпредприятия, предотвратив остановку производства.
На месте работает бригада из 12 специалистов, которые занимаются восстановлением поврежденных электросетей. В Тайтурском муниципальном образовании продолжает действовать режим повышенной готовности до полного устранения последствий происшествия.