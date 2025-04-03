Радий Хабиров поручил устранить колейность на трассах М-5 и Р-240. Глава республики заявил, что бьет тревогу относительно состояния федеральных трасс.
Как сказал глава РБ на оперативном совещании в правительстве 2 апреля, в плохом качестве покрытия он убедился, неоднократно сам побывав за рулем на этих дорогах в последние три недели.
«Я 61 год живу здесь… По трассе М-5 я ездил в районе Чишмов, там колейность появилась, никогда раньше такого не было. Поэтому обратите внимание, я бью тревогу», — сказал Радий Хабиров.
Также устранить колейность на дорогах поручили мэрии Уфы. Наибольшее количество замечаний получила улица Заки Валиди.
Отметим, что по данным представителя «Упрдор “Приуралье”, которое отвечает за содержание федеральных трасс в Башкирии, бюджет на ремонт полотна пока не сформирован. Дорожные работы на М-5 начнутся после 1 мая.