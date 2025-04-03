Стало известно, как Федор Бондарчук и Паулина Андреева поделят недвижимость

После того как Паулина вышла замуж за Бондарчука, ее гонорары заметно выросли. Если раньше она получала 40 тысяч рублей за спектакль в Театре Олега Табакова. После свадьбы заработок актрисы увеличился до 200 тысяч рублей за один выход на сцену.