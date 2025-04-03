Стало известно, как Федор Бондарчук и Паулина Андреева поделят недвижимость

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук официально объявили о разводе. Они продолжают воспитывать 4-летнего сына Ивана. Оформление развода пока в процессе, остались лишь формальности. Недавно стало известно, как будет разделена недвижимость.
— После разрыва, насколько я слышал, Паулина живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она получит в собственность питерскую квартиру, которую Федор купил после их свадьбы. Ну, а за Бондарчуком останется большая квартира в Москве, в Брюсовом переулке (риелторы оценивают стоимость этих апартаментов почти в 100 млн рублей), — рассказал KP.RU продюсер Сергей Дворцов.
После того как Паулина вышла замуж за Бондарчука, ее гонорары заметно выросли. Если раньше она получала 40 тысяч рублей за спектакль в Театре Олега Табакова. После свадьбы заработок актрисы увеличился до 200 тысяч рублей за один выход на сцену.
Что стало причиной развода? Как отметил Дворцов, Паулина ушла от Федора еще год назад. Проблемы возникли из-за того, что две творческие личности не смогли ужиться вместе.