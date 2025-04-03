За хамство соседям придется отвечать: в России планируют бороться с бытовой клеветой

Ранее конфликт между двумя жительницами Лысьвы, начавшийся с бытовой ссоры, завершился неожиданным вердиктом суда. Одна из женщин в ходе спора назвала другую «овцой», что стало поводом для судебного иска о защите чести и достоинства с требованием компенсации в 20 тысяч рублей .Судья, изучив лингвистическую экспертизу, пришел к выводу, что слово «овца» не является оскорбительным. В решении указано, что данный термин отсутствует в перечне бранных выражений и в удовлетворении иска было отказано.