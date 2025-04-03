За хамство соседям придется отвечать: в России планируют бороться с бытовой клеветой

Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда, изменяющий порядок рассмотрения уголовных дел о бытовой клевете. Согласно предлагаемым поправкам, такие дела без отягчающих обстоятельств перейдут в категорию частно-публичного обвинения.
Это означает, что для возбуждения дела теперь потребуется заявление от самого потерпевшего или его законного представителя, однако прекратить производство по примирению сторон будет невозможно, сообщает «Российская газета».
«Полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. Соответственно, граждане уже не смогут отозвать свое заявление», — говорится в сообщении.
Новые правила возлагают на потерпевшего обязанность самостоятельно доказывать факт преступления. Если пострадавший не явится на заседание без уважительной причины, дело будет прекращено. Особое внимание в законопроекте уделено вопросу процессуальных издержек. В случае оправдательного приговора суд получит право взыскать все судебные расходы с заявителя. При прекращении дела по примирению сторон издержки будут распределяться между участниками процесса.
Отмечается, что для дел публичного и частно-публичного обвинения сохраняется прежний порядок возмещения судебных расходов — они взыскиваются с обвиняемого либо покрываются из федерального бюджета. В скором времени законопроект продолжат рассматривать в Государственной Думе.
Ранее конфликт между двумя жительницами Лысьвы, начавшийся с бытовой ссоры, завершился неожиданным вердиктом суда. Одна из женщин в ходе спора назвала другую «овцой», что стало поводом для судебного иска о защите чести и достоинства с требованием компенсации в 20 тысяч рублей .Судья, изучив лингвистическую экспертизу, пришел к выводу, что слово «овца» не является оскорбительным. В решении указано, что данный термин отсутствует в перечне бранных выражений и в удовлетворении иска было отказано.
Лингвист Евгений Никольский отметил, что в судебной практике подобные случаи не редкость. По его словам, при отсутствии ненормативной лексики оценка оскорбительности высказывания становится субъективной.
В свою очередь юрист Александр Трещев рассказал, что состав преступления по закону о клевете является единственным, где оправдательных приговоров больше, чем обвинительных. Нужно доказать, что это была заведомо ложная информация, что вы знали, что распространяете ложную информацию.