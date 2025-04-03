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«Коллеги говорили: мы в этом ужасе участвовать не будем»: Хабенский объяснил, почему согласился на роль в «Ночном дозоре»

Хабенский о роли в «Ночном дозоре»: «Я никогда не работал в таком жанре».

Источник: Комсомольская правда

Когда Тимур Бекмамбетов начал искать актера на главную роль в «Ночном дозоре», многие отказывались — слишком уж необычным и рискованным казался проект. Однако Константин Хабенский решил попробовать и не прогадал. Об этом актер рассказал KP.RU.

— Помню, некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре», — вспоминает Хабенский.

С самого начала работа над фильмом была полна трудностей. По словам актера, денег на сложную компьютерную графику не было, приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. В процессе съемок формат проекта изменился: изначально задумывался сериал, но потом Первый канал решил сделать из него полнометражный фильм.

— Мы тогда пришли к выводу, что нужно двигаться в сторону героя поневоле, который становится героем нашей страны, — рассказал актер.

Хабенский признался, что получил огромное удовольствие от участия в этом проекте. По его словам, Бекмамбетов задавал вопросы, которые заставляли возвращаться к основам и по-новому смотреть на привычные вещи.