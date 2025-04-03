«Коллеги говорили: мы в этом ужасе участвовать не будем»: Хабенский объяснил, почему согласился на роль в «Ночном дозоре»

С самого начала работа над фильмом была полна трудностей. По словам актера, денег на сложную компьютерную графику не было, приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. В процессе съемок формат проекта изменился: изначально задумывался сериал, но потом Первый канал решил сделать из него полнометражный фильм.