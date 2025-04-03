В петербургском метро 8 лет назад прогремел взрыв, погибли 15 человек: вспоминаем трагедию

Как действовали террористы в метро Петербурга.
Исполнителем теракта в метро Петербурга стал 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Его генетические следы криминалисты нашли на сумке с бомбой. Ее он оставил на станции метро «Площадь Восстания».
Позже сумка стала важнейшей уликой. Именно благодаря этому предмету экспертам удалось доказать, что ее оставил именно тот человек, который устроил взрыв в метро. По планам террориста, она должна была взорваться после дистанционно посланного сигнала. Но этого не случилось из-за ошибки в конструкции.
Джалилов вернулся за сумкой, но увидел, что рядом с ней уже стоят сотрудники правоохранительных органов. После этого смертник сел в поезд и на перегоне двух станций взорвал себя при помощи бомбы, которая была у него с собой.
Кто организовал теракт в петербургском метро.
4 апреля следователи пришли в квартиру Джалилова на Гражданском проспекте с обыском. Они нашли составные части взрывчатки, запас саморезов и гаек, инструменты. На всех предметах были биологический материал самого Джалилова и еще нескольких лиц.
Подельников Джалилова задержали 6 апреля 2017 года. Их оказалось восемь — шесть в Северной столице и двое в Москве.
17 апреля в столице сотрудники ФСБ задержали Аброра Азимова. Именно он, по версии следствия, готовил Джалилова к теракту. 29-летний Азимов, считали правоохранители, состоял в запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и был связан с заказчиком теракта — Бобиржоном Махбубовым, известным под позывным Ахмед-Ахмат.
Следствие установило, что за год до теракта именно Махбубов передал Азимову 2,5 тыс. долларов. После тот перевел их частями непосредственно исполнителю.
19 апреля задержали брата Аброра — Акрама Азимова. Он уже помог в передаче денег во время подготовки теракта. 11 мая был задержан Мухамадюсуп Эрматов. Позже его признали причастным к незаконному обороту взрывчатых веществ.
В апреле 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что следствие установило всю цепочку причастных к теракту в метрополитене Северной столицы. Она добавила, что в теракте виновны участники радикального исламистского сообщества.
Как наказали организаторов теракта в петербургском метро.
Приговор организатору теракта в метро Петербурга Аброру Азимову вынес 2-й Западный окружной военный суд. Террористу назначили пожизненный срок.
Остальные десять фигурантов дела получили сроки от 19 до 28 лет лишения свободы. Их обвиняли в следующих преступлениях:
совершение теракта; пособничество террористической деятельности; незаконный оборот оружия и взрывчатки.
Отметим, что подсудимые вину не признали.
Через три года после теракта, 3 апреля 2020 года, в перронном зале станции метро «Технологический институт» установили мемориальную доску в память о жертвах трагедии. На ней указаны имена всех погибших из-за этого чудовищного преступления.
Позже пострадавший в теракте взыскал с петербургской подземки 300 тысяч рублей.
* ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕНА В РОССИИ.