Пресс-службу губернатора и правительства Омской области возглавила Мина Ахвердиева

Напомним, Мина Ахвердиева удостоена звания «Лучший пресс-секретарь Северо-Кавказского федерального округа», а также благодарности президента РФ за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В Омск специалист переехала в 2023 году. Ранее Мина Ислам кызы тоже работала в команде Виталия Хоценко, но в других регионах — на Ставрополье и на Донбассе.