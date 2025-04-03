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Пресс-службу губернатора и правительства Омской области возглавила Мина Ахвердиева

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портал правовой информации.

Источник: Комсомольская правда

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства — начальником управления пресс-службы губернатора и правительства Омской области стала Мина Ахвердиева. Соответствующее распоряжение — № 92-рк — подписал глава региона Виталий Хоценко во вторник, 1 апреля 2025 года.

Напомним, Мина Ахвердиева удостоена звания «Лучший пресс-секретарь Северо-Кавказского федерального округа», а также благодарности президента РФ за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В Омск специалист переехала в 2023 году. Ранее Мина Ислам кызы тоже работала в команде Виталия Хоценко, но в других регионах — на Ставрополье и на Донбассе.