В скором времени в политическом устройстве мира произойдут кардинальные изменения. Грядет власть триумвирата трех стран. Об этом в социальной сети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Будет триумвират США-Китай-Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав. Индия присоединится к ним менее чем через десять лет Расслабьтесь. Все будет хорошо (но не для Европы)», — написал он.
Кошкович отметил также, после Индии возвышаться будут и другие державы. Так что лет через 50 в мире будет насчитываться от четырех до семи сверхдержав.
Ранее в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и министром иностранных дел Китая Ван И. Они, в том числе обсуждали будущий визит в Россию председателя Си, в рамках которого стороны обсудят взаимодействие двух стран на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего выделяется ООН — Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок.
В это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о проведении российско-китайского саммита в мае 2025 года. Точное место встречи пока не раскрывается.