Мир ждет эпоха триумвирата: кто войдет в тройку стран-лидеров

Ранее в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и министром иностранных дел Китая Ван И. Они, в том числе обсуждали будущий визит в Россию председателя Си, в рамках которого стороны обсудят взаимодействие двух стран на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего выделяется ООН — Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок.