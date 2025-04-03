Константин Хабенский поделился, что сомневался в выходе «Метода» на телеэкраны

— У меня более живое эмоциональное ощущение от первого «Метода». Потому что до сих пор, честь и хвала руководству Первого канала, что они выпустили в свет эту, не побоюсь этого слова, сагу о людях из параллельного мира. По тем страстям, крови, ситуациям, проблемам, которые поднимались в кадре в этом фильме, я был уверен, что фильм либо не покажут, либо выпустят глубокой ночью, — рассказал KP.RU Хабенский.