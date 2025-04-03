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Константин Хабенский поделился, что сомневался в выходе «Метода» на телеэкраны

Константин Хабенский рассказал о возвращении к роли Меглина в третьем «Методе».

Источник: Комсомольская правда

Константин Хабенский снова вернется на экраны в роли следователя Родина Меглина в третьем сезоне сериала «Метод». Он выходит в этом году. Прошло почти десять лет с момента первой части.

— У меня более живое эмоциональное ощущение от первого «Метода». Потому что до сих пор, честь и хвала руководству Первого канала, что они выпустили в свет эту, не побоюсь этого слова, сагу о людях из параллельного мира. По тем страстям, крови, ситуациям, проблемам, которые поднимались в кадре в этом фильме, я был уверен, что фильм либо не покажут, либо выпустят глубокой ночью, — рассказал KP.RU Хабенский.

В третьем сезоне главный фокус сделан не только на его персонаже, но и на команде Меглина. Актер также отметил, что работать с режиссером Юрием Быковым было проще, ведь они вместе создавали первую часть и отлично понимают друг друга.

— Здесь, в третьем сезоне, наверное, чуть попроще, потому что с режиссером Юрой Быковым мы сочиняли и фантазировали первый «Метод». По большому счету, Юра все знает про Меглина, а я знаю про режиссера Быкова, — поделился артист.

Хабенский добавил, что, несмотря на критику и сравнения с западными проектами, сериал зацепил зрителя атмосферой, близкой к российским реалиям.