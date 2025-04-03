«Федор не изменял Паулине»: Бондарчук после развода с Андреевой не завел новые отношения

Федор Бондарчук после развода с Паулиной Андреевой остается без пары. О разрыве отношений 36-летняя актриса объявила в соцсетях, подтвердив слухи, которые ходили в светских кругах больше года. С 57-летним режиссером и продюсером они прожили вместе несколько лет.
— Федор не изменял Паулине. Более того, он по-прежнему один, новой дамы рядом с ним нет, — рассказали KP.RU приятели Бондарчука.
В прошлом году обсуждалась версия, что причиной развода стала 30-летняя звезда сериала «Чистые» Софья Синицына — бывшая девушка Павла Табакова. От него у актрисы есть дочь Мия.
— Софья уже не первый год в отношениях с 60-летним бизнесменом, который не спешит ради нее уходить из семьи. Никакого романа с Федором у нее не было. Скорее всего, Синицына просто хотела вбросить в прессу интригу, которую потом сама же и опровергла, — заверили знакомые режиссера.
По слухам Бондарчук в течение года пытался вернуть Паулину, а разрыв сильно ударил по нему. Режиссер даже впал в серьезную депрессию. Однако попытки воссоединения не увенчались успехом.