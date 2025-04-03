«Федор не изменял Паулине»: Бондарчук после развода с Андреевой не завел новые отношения

— Софья уже не первый год в отношениях с 60-летним бизнесменом, который не спешит ради нее уходить из семьи. Никакого романа с Федором у нее не было. Скорее всего, Синицына просто хотела вбросить в прессу интригу, которую потом сама же и опровергла, — заверили знакомые режиссера.