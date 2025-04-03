Водители в Челябинской области массово жалуются на состояние федеральной трассы М-5

«Десятки обращений приходят в Народный фронт с наступлением весны: водители сообщают, что в районе населенных пунктов Сим, Усть-Катав, Малый Бердяш, Куваши асфальт сошел со снегом. Из-за многочисленных ям на многих участках трассы возникают ДТП и пробки. Один из антилидеров по количеству жалоб — участок от Сима до Аши», — говорят общественники.
В удручающем, по их оценкам, состоянии федеральная трасса не первый год. Из-за этого зимой средняя скорость на некоторых участках не превышает 10 км/ч.
Народный фронт обратился в ФКУ Упрдор «Южный Урал», чтобы на тех участках, которые собирают максимальное число жалоб от водителей, было проведено комиссионное обследование, устранены выявленные недостатки.