Водители в Челябинской области массово жалуются на состояние федеральной трассы М-5

«Десятки обращений приходят в Народный фронт с наступлением весны: водители сообщают, что в районе населенных пунктов Сим, Усть-Катав, Малый Бердяш, Куваши асфальт сошел со снегом. Из-за многочисленных ям на многих участках трассы возникают ДТП и пробки. Один из антилидеров по количеству жалоб — участок от Сима до Аши», — говорят общественники.